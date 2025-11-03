Synthetix sUSD (SUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.979614 $ 0.979614 $ 0.979614 24h alacsony $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24h magas 24h alacsony $ 0.979614$ 0.979614 $ 0.979614 24h magas $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Minden idők csúcspontja $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Legalacsonyabb ár $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Árváltozás (1H) -0.53% Árváltozás (1D) -0.35% Árváltozás (7D) -1.17% Árváltozás (7D) -1.17%

Synthetix sUSD (SUSD) valós idejű ár: $0.983062. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUSD legalacsonyabb ára $ 0.979614, legmagasabb ára pedig $ 1.006 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUSD valaha volt legmagasabb ára $ 2.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.429697 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUSD változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -0.35% az elmúlt 24 órában, és -1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Synthetix sUSD (SUSD) piaci információk

Piaci érték $ 42.95M$ 42.95M $ 42.95M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 42.95M$ 42.95M $ 42.95M Forgalomban lévő készlet 43.68M 43.68M 43.68M Teljes tokenszám 43,680,800.74690288 43,680,800.74690288 43,680,800.74690288

A(z) Synthetix sUSD jelenlegi piaci plafonja $ 42.95M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUSD keringésben lévő tokenszáma 43.68M, és a teljes tokenszám 43680800.74690288. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.95M.