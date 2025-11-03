TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Synthetix sUSD ár ma 0.983062 USD. Kövesd nyomon a(z) SUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Synthetix sUSD ár ma 0.983062 USD. Kövesd nyomon a(z) SUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SUSD

SUSD árinformációk

Mi a(z) SUSD

SUSD hivatalos webhely

SUSD tokenomikai adatai

SUSD árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Synthetix sUSD Logó

Synthetix sUSD Ár (SUSD)

Nem listázott

1 SUSD-USD élő ár:

$0.982052
$0.982052$0.982052
-0.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:21 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.979614
$ 0.979614$ 0.979614
24h alacsony
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24h magas

$ 0.979614
$ 0.979614$ 0.979614

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697$ 0.429697

-0.53%

-0.35%

-1.17%

-1.17%

Synthetix sUSD (SUSD) valós idejű ár: $0.983062. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUSD legalacsonyabb ára $ 0.979614, legmagasabb ára pedig $ 1.006 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUSD valaha volt legmagasabb ára $ 2.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.429697 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUSD változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -0.35% az elmúlt 24 órában, és -1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Synthetix sUSD (SUSD) piaci információk

$ 42.95M
$ 42.95M$ 42.95M

--
----

$ 42.95M
$ 42.95M$ 42.95M

43.68M
43.68M 43.68M

43,680,800.74690288
43,680,800.74690288 43,680,800.74690288

A(z) Synthetix sUSD jelenlegi piaci plafonja $ 42.95M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUSD keringésben lévő tokenszáma 43.68M, és a teljes tokenszám 43680800.74690288. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.95M.

Synthetix sUSD (SUSD) árelőzmények USD

A(z) Synthetix sUSDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0034873683098412.
A(z) Synthetix sUSD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0113839562.
A(z) Synthetix sUSD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0010511881.
A(z) Synthetix sUSD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0345360309003258.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0034873683098412-0.35%
30 nap$ -0.0113839562-1.15%
60 nap$ -0.0010511881-0.10%
90 nap$ +0.0345360309003258+3.64%

Mi a(z) Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Synthetix sUSD (SUSD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Synthetix sUSD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Synthetix sUSD (SUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Synthetix sUSD (SUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Synthetix sUSD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Synthetix sUSD árelőrejelzését most!

SUSD helyi valutákra

Synthetix sUSD (SUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Synthetix sUSD (SUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Synthetix sUSD (SUSD)

Mennyit ér ma a(z) Synthetix sUSD (SUSD)?
A(z) élő SUSD ár a(z) USD esetében 0.983062 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) SUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.983062. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Synthetix sUSD piaci plafonja?
A(z) SUSD piaci plafonja $ 42.95M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUSD keringésben lévő tokenszáma 43.68M USD.
Mi volt a(z) SUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUSD mindenkori legmagasabb ára 2.45 USD.
Mi volt a(z) SUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.429697 USD.
Mekkora a(z) SUSD kereskedési volumene?
A(z) SUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) SUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:21 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,879.09
$107,879.09$107,879.09

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.89
$3,738.89$3,738.89

-2.96%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.56
$177.56$177.56

-3.38%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0581
$1.0581$1.0581

-16.15%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,879.09
$107,879.09$107,879.09

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.89
$3,738.89$3,738.89

-2.96%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.56
$177.56$177.56

-3.38%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.36
$85.36$85.36

-3.65%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4380
$2.4380$2.4380

-2.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0331
$0.0331$0.0331

-33.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10171
$0.10171$0.10171

+23.12%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001976
$0.000000001976$0.000000001976

+354.25%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005456
$0.00005456$0.00005456

+49.03%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009500
$0.0009500$0.0009500

+23.87%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053868
$0.0053868$0.0053868

+28.15%