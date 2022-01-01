Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Synthesizer Dog (SYNDOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokennel kapcsolatos információk $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Hivatalos webhely: https://www.synthesizerdog.fun/ Vásárolj most SYNDOG tokent!

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Synthesizer Dog (SYNDOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 176.72K $ 176.72K $ 176.72K Teljes tokenszám: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 176.72K $ 176.72K $ 176.72K Minden idők csúcspontja: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018422 $ 0.00018422 $ 0.00018422 További tudnivalók a(z) Synthesizer Dog (SYNDOG) áráról

Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYNDOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYNDOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYNDOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYNDOG token élő árfolyamát!

SYNDOG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYNDOG kapcsán? SYNDOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYNDOG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

