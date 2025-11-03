SynthesizeAI (SYNTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +6.85% Árváltozás (7D) +6.85%

SynthesizeAI (SYNTH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SYNTH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SYNTH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00169867, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SYNTH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +6.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SynthesizeAI (SYNTH) piaci információk

Piaci érték $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Forgalomban lévő készlet 961.00M 961.00M 961.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SynthesizeAI jelenlegi piaci plafonja $ 68.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SYNTH keringésben lévő tokenszáma 961.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 71.23K.