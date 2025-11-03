TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Syncoin ár ma 29.11 USD. Kövesd nyomon a(z) SNC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SNC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Syncoin ár ma 29.11 USD. Kövesd nyomon a(z) SNC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SNC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SNC

SNC árinformációk

Mi a(z) SNC

SNC fehér könyv

SNC hivatalos webhely

SNC tokenomikai adatai

SNC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Syncoin Logó

Syncoin Ár (SNC)

Nem listázott

1 SNC-USD élő ár:

$29.11
$29.11$29.11
-3.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Syncoin (SNC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:07 (UTC+8)

Syncoin (SNC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 29.11
$ 29.11$ 29.11
24h alacsony
$ 30.06
$ 30.06$ 30.06
24h magas

$ 29.11
$ 29.11$ 29.11

$ 30.06
$ 30.06$ 30.06

$ 31.83
$ 31.83$ 31.83

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

+0.00%

-3.00%

+1.15%

+1.15%

Syncoin (SNC) valós idejű ár: $29.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)SNC legalacsonyabb ára $ 29.11, legmagasabb ára pedig $ 30.06 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SNC valaha volt legmagasabb ára $ 31.83, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 25.03 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SNC változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -3.00% az elmúlt 24 órában, és +1.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Syncoin (SNC) piaci információk

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 47.11M
$ 47.11M$ 47.11M

40.70K
40.70K 40.70K

1,618,033.0
1,618,033.0 1,618,033.0

A(z) Syncoin jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SNC keringésben lévő tokenszáma 40.70K, és a teljes tokenszám 1618033.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.11M.

Syncoin (SNC) árelőzmények USD

A(z) SyncoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.90221796861675.
A(z) Syncoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -1.6748001850.
A(z) Syncoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Syncoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.90221796861675-3.00%
30 nap$ -1.6748001850-5.75%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Syncoin (SNC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Syncoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Syncoin (SNC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Syncoin (SNC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Syncoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Syncoin árelőrejelzését most!

SNC helyi valutákra

Syncoin (SNC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Syncoin (SNC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SNC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Syncoin (SNC)

Mennyit ér ma a(z) Syncoin (SNC)?
A(z) élő SNC ár a(z) USD esetében 29.11 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SNC ára a(z) USD esetében?
A(z) SNC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 29.11. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Syncoin piaci plafonja?
A(z) SNC piaci plafonja $ 1.18M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SNC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SNC keringésben lévő tokenszáma 40.70K USD.
Mi volt a(z) SNC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SNC mindenkori legmagasabb ára 31.83 USD.
Mi volt a(z) SNC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SNC mindenkori legalacsonyabb ára 25.03 USD.
Mekkora a(z) SNC kereskedési volumene?
A(z) SNC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SNC ára emelkedni fog idén?
A(z) SNC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SNC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:07 (UTC+8)

Syncoin (SNC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,897.40
$107,897.40$107,897.40

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.12
$3,740.12$3,740.12

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.61
$177.61$177.61

-3.35%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0592
$1.0592$1.0592

-16.06%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,897.40
$107,897.40$107,897.40

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.12
$3,740.12$3,740.12

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.61
$177.61$177.61

-3.35%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.29
$85.29$85.29

-3.73%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4389
$2.4389$2.4389

-2.44%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0331
$0.0331$0.0331

-33.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10192
$0.10192$0.10192

+23.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001930
$0.000000001930$0.000000001930

+343.67%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005423
$0.00005423$0.00005423

+48.12%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010314
$0.0010314$0.0010314

+34.48%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053481
$0.0053481$0.0053481

+27.22%