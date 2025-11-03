Syncoin (SNC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 29.11 $ 29.11 $ 29.11 24h alacsony $ 30.06 $ 30.06 $ 30.06 24h magas 24h alacsony $ 29.11$ 29.11 $ 29.11 24h magas $ 30.06$ 30.06 $ 30.06 Minden idők csúcspontja $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Legalacsonyabb ár $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -3.00% Árváltozás (7D) +1.15% Árváltozás (7D) +1.15%

Syncoin (SNC) valós idejű ár: $29.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)SNC legalacsonyabb ára $ 29.11, legmagasabb ára pedig $ 30.06 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SNC valaha volt legmagasabb ára $ 31.83, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 25.03 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SNC változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -3.00% az elmúlt 24 órában, és +1.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Syncoin (SNC) piaci információk

Piaci érték $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 47.11M$ 47.11M $ 47.11M Forgalomban lévő készlet 40.70K 40.70K 40.70K Teljes tokenszám 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

A(z) Syncoin jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SNC keringésben lévő tokenszáma 40.70K, és a teljes tokenszám 1618033.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.11M.