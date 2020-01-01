Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Synatra Staked USDC (YUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Synatra Staked USDC (YUSD) tokennel kapcsolatos információk Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually. Hivatalos webhely: https://synatra.xyz Fehér könyv: https://docs.synatra.xyz

Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Synatra Staked USDC (YUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Teljes tokenszám: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Minden idők csúcspontja: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Minden idők mélypontja: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 Jelenlegi ár: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 További tudnivalók a(z) Synatra Staked USDC (YUSD) áráról

Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YUSD token élő árfolyamát!

