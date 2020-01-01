SYMMIO (SYMM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SYMMIO (SYMM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SYMMIO (SYMM) tokennel kapcsolatos információk The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Hivatalos webhely: https://www.symm.io/ Fehér könyv: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf Vásárolj most SYMM tokent!

SYMMIO (SYMM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SYMMIO (SYMM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M Teljes tokenszám: $ 740.94M $ 740.94M $ 740.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 573.03M $ 573.03M $ 573.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.92M $ 13.92M $ 13.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Minden idők mélypontja: $ 0.01591385 $ 0.01591385 $ 0.01591385 Jelenlegi ár: $ 0.01879161 $ 0.01879161 $ 0.01879161 További tudnivalók a(z) SYMMIO (SYMM) áráról

SYMMIO (SYMM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SYMMIO (SYMM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYMM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYMM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYMM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYMM token élő árfolyamát!

SYMM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYMM kapcsán? SYMM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

