Symbiosis (SIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Symbiosis (SIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Symbiosis (SIS) tokennel kapcsolatos információk Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Hivatalos webhely: https://symbiosis.finance/ Vásárolj most SIS tokent!

Symbiosis (SIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Symbiosis (SIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Teljes tokenszám: $ 99.74M $ 99.74M $ 99.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Minden idők csúcspontja: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Minden idők mélypontja: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Jelenlegi ár: $ 0.068737 $ 0.068737 $ 0.068737 További tudnivalók a(z) Symbiosis (SIS) áráról

Symbiosis (SIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Symbiosis (SIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIS token élő árfolyamát!

SIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SIS kapcsán? SIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

