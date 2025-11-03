Symbiosis SyBTC (SYBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 107,603 $ 107,603 $ 107,603 24h alacsony $ 111,120 $ 111,120 $ 111,120 24h magas 24h alacsony $ 107,603$ 107,603 $ 107,603 24h magas $ 111,120$ 111,120 $ 111,120 Minden idők csúcspontja $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Legalacsonyabb ár $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) -1.88% Árváltozás (7D) -5.42% Árváltozás (7D) -5.42%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) valós idejű ár: $108,014. Az elmúlt 24 órában, a(z)SYBTC legalacsonyabb ára $ 107,603, legmagasabb ára pedig $ 111,120 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SYBTC valaha volt legmagasabb ára $ 126,825, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 74,649 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SYBTC változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -1.88% az elmúlt 24 órában, és -5.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) piaci információk

Piaci érték $ 878.40K$ 878.40K $ 878.40K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 878.40K$ 878.40K $ 878.40K Forgalomban lévő készlet 8.13 8.13 8.13 Teljes tokenszám 8.13222526 8.13222526 8.13222526

A(z) Symbiosis SyBTC jelenlegi piaci plafonja $ 878.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SYBTC keringésben lévő tokenszáma 8.13, és a teljes tokenszám 8.13222526. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 878.40K.