SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokennel kapcsolatos információk

Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.

Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.

Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.

Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.

Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.

  • Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.

Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).

Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.

Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.

Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.

Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.

Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.

General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.

Hivatalos webhely:
https://www.sylvi.tech/

SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 63.36K
$ 63.36K$ 63.36K
Teljes tokenszám:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 63.36K
$ 63.36K$ 63.36K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00406367
$ 0.00406367$ 0.00406367
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYLVIAI tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SYLVIAI token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SYLVIAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYLVIAI token élő árfolyamát!

SYLVIAI árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYLVIAI kapcsán? SYLVIAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

