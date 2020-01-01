SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokennel kapcsolatos információk Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds. Hivatalos webhely: https://www.sylvi.tech/ Vásárolj most SYLVIAI tokent!

SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 63.36K $ 63.36K $ 63.36K Teljes tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.36K $ 63.36K $ 63.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.00406367 $ 0.00406367 $ 0.00406367 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) áráról

SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYLVIAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYLVIAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYLVIAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYLVIAI token élő árfolyamát!

SYLVIAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYLVIAI kapcsán? SYLVIAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYLVIAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

