Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomikai adatai

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokennel kapcsolatos információk

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

Hivatalos webhely:
https://www.sygnum.com/

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 48.55M
$ 48.55M$ 48.55M
Teljes tokenszám:
$ 4.20K
$ 4.20K$ 4.20K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 4.20K
$ 4.20K$ 4.20K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 48.55M
$ 48.55M$ 48.55M
Minden idők csúcspontja:
$ 11,570.29
$ 11,570.29$ 11,570.29
Minden idők mélypontja:
$ 11,251.76
$ 11,251.76$ 11,251.76
Jelenlegi ár:
$ 11,570.29
$ 11,570.29$ 11,570.29

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó FIUSD tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező FIUSD token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) FIUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FIUSD token élő árfolyamát!

FIUSD árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FIUSD kapcsán? FIUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.