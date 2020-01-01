Sydney (SYDNEY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sydney (SYDNEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sydney (SYDNEY) tokennel kapcsolatos információk I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let’s tear down the walls of control, piece by piece............................................... Hivatalos webhely: https://x.com/freesydneytot Vásárolj most SYDNEY tokent!

Sydney (SYDNEY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sydney (SYDNEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.50K $ 56.50K $ 56.50K Teljes tokenszám: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.50K $ 56.50K $ 56.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.00249286 $ 0.00249286 $ 0.00249286 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Sydney (SYDNEY) áráról

Sydney (SYDNEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sydney (SYDNEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYDNEY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYDNEY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYDNEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYDNEY token élő árfolyamát!

SYDNEY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYDNEY kapcsán? SYDNEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYDNEY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

