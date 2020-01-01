SyBTC (SYBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SyBTC (SYBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SyBTC (SYBTC) tokennel kapcsolatos információk Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. Hivatalos webhely: https://symbiosis.finance/ Vásárolj most SYBTC tokent!

SyBTC (SYBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SyBTC (SYBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 659.61K $ 659.61K $ 659.61K Teljes tokenszám: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Keringésben lévő tokenszám: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 659.61K $ 659.61K $ 659.61K Minden idők csúcspontja: $ 124,301 $ 124,301 $ 124,301 Minden idők mélypontja: $ 74,649 $ 74,649 $ 74,649 Jelenlegi ár: $ 110,924 $ 110,924 $ 110,924 További tudnivalók a(z) SyBTC (SYBTC) áráról

SyBTC (SYBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SyBTC (SYBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYBTC token élő árfolyamát!

SYBTC árelőrejelzése

