SWquery (SWQUERY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SWquery (SWQUERY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SWquery (SWQUERY) tokennel kapcsolatos információk SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.swquery.xyz/

SWquery (SWQUERY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SWquery (SWQUERY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.65K Teljes tokenszám: $ 998.62M Keringésben lévő tokenszám: $ 965.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.00112476 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

SWquery (SWQUERY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SWquery (SWQUERY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWQUERY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWQUERY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWQUERY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWQUERY token élő árfolyamát!

