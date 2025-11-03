TőzsdeDEX+
A(z) élő Swole Chad Doge ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SWOGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SWOGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Swole Chad Doge ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SWOGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SWOGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SWOGE

SWOGE árinformációk

Mi a(z) SWOGE

SWOGE hivatalos webhely

SWOGE tokenomikai adatai

SWOGE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Swole Chad Doge Logó

Swole Chad Doge Ár (SWOGE)

Nem listázott

1 SWOGE-USD élő ár:

-8.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Swole Chad Doge (SWOGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:52 (UTC+8)

Swole Chad Doge (SWOGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.0021127
$ 0
+2.16%

-8.96%

-37.21%

-37.21%

Swole Chad Doge (SWOGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SWOGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SWOGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.0021127, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SWOGE változása a következő volt: +2.16% az elmúlt órában, -8.96% az elmúlt 24 órában, és -37.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Swole Chad Doge (SWOGE) piaci információk

$ 115.59K
--
$ 115.59K
999.71M
999,714,505.093583
A(z) Swole Chad Doge jelenlegi piaci plafonja $ 115.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SWOGE keringésben lévő tokenszáma 999.71M, és a teljes tokenszám 999714505.093583. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 115.59K.

Swole Chad Doge (SWOGE) árelőzmények USD

A(z) Swole Chad DogeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Swole Chad Doge USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Swole Chad Doge USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Swole Chad Doge USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.96%
30 nap$ 0-62.12%
60 nap$ 0-72.69%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Swole Chad Doge (SWOGE)

Much pump

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Swole Chad Doge (SWOGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Swole Chad Doge árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Swole Chad Doge (SWOGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Swole Chad Doge (SWOGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Swole Chad Doge rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Swole Chad Doge árelőrejelzését most!

SWOGE helyi valutákra

Swole Chad Doge (SWOGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Swole Chad Doge (SWOGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SWOGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Swole Chad Doge (SWOGE)

Mennyit ér ma a(z) Swole Chad Doge (SWOGE)?
A(z) élő SWOGE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SWOGE ára a(z) USD esetében?
A(z) SWOGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Swole Chad Doge piaci plafonja?
A(z) SWOGE piaci plafonja $ 115.59K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SWOGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SWOGE keringésben lévő tokenszáma 999.71M USD.
Mi volt a(z) SWOGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SWOGE mindenkori legmagasabb ára 0.0021127 USD.
Mi volt a(z) SWOGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SWOGE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SWOGE kereskedési volumene?
A(z) SWOGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SWOGE ára emelkedni fog idén?
A(z) SWOGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SWOGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:52 (UTC+8)

Swole Chad Doge (SWOGE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

