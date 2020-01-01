Sway Social (SWAY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sway Social (SWAY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sway Social (SWAY) tokennel kapcsolatos információk Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Hivatalos webhely: https://clout.art/ Vásárolj most SWAY tokent!

Sway Social (SWAY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sway Social (SWAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 48.42K $ 48.42K $ 48.42K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 49.46M $ 49.46M $ 49.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 97.89K $ 97.89K $ 97.89K Minden idők csúcspontja: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00097842 $ 0.00097842 $ 0.00097842 További tudnivalók a(z) Sway Social (SWAY) áráról

Sway Social (SWAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sway Social (SWAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWAY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWAY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWAY token élő árfolyamát!

SWAY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWAY kapcsán? SWAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWAY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

