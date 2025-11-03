TőzsdeDEX+
A(z) élő Swash ár ma 0.00184195 USD. Kövesd nyomon a(z) SWASH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SWASH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Swash Ár (SWASH)

1 SWASH-USD élő ár:

$0.00184194
0.00%1D
USD
Swash (SWASH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:46 (UTC+8)

Swash (SWASH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00184041
24h alacsony
$ 0.00184521
24h magas

$ 0.00184041
$ 0.00184521
$ 0.95025
$ 0.00161107
-0.01%

-0.08%

+1.39%

+1.39%

Swash (SWASH) valós idejű ár: $0.00184195. Az elmúlt 24 órában, a(z)SWASH legalacsonyabb ára $ 0.00184041, legmagasabb ára pedig $ 0.00184521 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SWASH valaha volt legmagasabb ára $ 0.95025, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00161107 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SWASH változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és +1.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Swash (SWASH) piaci információk

$ 1.84M
--
$ 1.84M
994.96M
1,000,000,000.0
A(z) Swash jelenlegi piaci plafonja $ 1.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SWASH keringésben lévő tokenszáma 994.96M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.84M.

Swash (SWASH) árelőzmények USD

A(z) SwashUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Swash USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001311534.
A(z) Swash USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006488477.
A(z) Swash USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0015016987316983107.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.08%
30 nap$ -0.0001311534-7.12%
60 nap$ -0.0006488477-35.22%
90 nap$ -0.0015016987316983107-44.91%

Mi a(z) Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Swash árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Swash (SWASH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Swash (SWASH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Swash rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Swash árelőrejelzését most!

SWASH helyi valutákra

Swash (SWASH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Swash (SWASH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SWASH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Swash (SWASH)

Mennyit ér ma a(z) Swash (SWASH)?
A(z) élő SWASH ár a(z) USD esetében 0.00184195 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SWASH ára a(z) USD esetében?
A(z) SWASH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00184195. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Swash piaci plafonja?
A(z) SWASH piaci plafonja $ 1.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SWASH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SWASH keringésben lévő tokenszáma 994.96M USD.
Mi volt a(z) SWASH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SWASH mindenkori legmagasabb ára 0.95025 USD.
Mi volt a(z) SWASH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SWASH mindenkori legalacsonyabb ára 0.00161107 USD.
Mekkora a(z) SWASH kereskedési volumene?
A(z) SWASH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SWASH ára emelkedni fog idén?
A(z) SWASH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SWASH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:46 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

