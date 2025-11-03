Swash (SWASH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00184041 $ 0.00184041 $ 0.00184041 24h alacsony $ 0.00184521 $ 0.00184521 $ 0.00184521 24h magas 24h alacsony $ 0.00184041$ 0.00184041 $ 0.00184041 24h magas $ 0.00184521$ 0.00184521 $ 0.00184521 Minden idők csúcspontja $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Legalacsonyabb ár $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -0.08% Árváltozás (7D) +1.39% Árváltozás (7D) +1.39%

Swash (SWASH) valós idejű ár: $0.00184195. Az elmúlt 24 órában, a(z)SWASH legalacsonyabb ára $ 0.00184041, legmagasabb ára pedig $ 0.00184521 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SWASH valaha volt legmagasabb ára $ 0.95025, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00161107 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SWASH változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és +1.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Swash (SWASH) piaci információk

Piaci érték $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Forgalomban lévő készlet 994.96M 994.96M 994.96M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Swash jelenlegi piaci plafonja $ 1.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SWASH keringésben lévő tokenszáma 994.96M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.84M.