SwapX (SWPX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SwapX (SWPX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SwapX (SWPX) tokennel kapcsolatos információk SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations. Hivatalos webhely: https://swapx.fi/ Vásárolj most SWPX tokent!

SwapX (SWPX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SwapX (SWPX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Teljes tokenszám: $ 92.93M $ 92.93M $ 92.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 17.32M $ 17.32M $ 17.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Minden idők csúcspontja: $ 0.757704 $ 0.757704 $ 0.757704 Minden idők mélypontja: $ 0.04855514 $ 0.04855514 $ 0.04855514 Jelenlegi ár: $ 0.066423 $ 0.066423 $ 0.066423 További tudnivalók a(z) SwapX (SWPX) áráról

SwapX (SWPX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SwapX (SWPX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWPX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWPX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWPX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWPX token élő árfolyamát!

SWPX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWPX kapcsán? SWPX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWPX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

