Swapr (SWPR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Swapr (SWPR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Swapr (SWPR) tokennel kapcsolatos információk Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community. Hivatalos webhely: https://swapr.eth.limo Vásárolj most SWPR tokent!

Swapr (SWPR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Swapr (SWPR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 611.61K $ 611.61K $ 611.61K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 39.52M $ 39.52M $ 39.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.318784 $ 0.318784 $ 0.318784 Minden idők mélypontja: $ 0.00286569 $ 0.00286569 $ 0.00286569 Jelenlegi ár: $ 0.01547625 $ 0.01547625 $ 0.01547625 További tudnivalók a(z) Swapr (SWPR) áráról

Swapr (SWPR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Swapr (SWPR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWPR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWPR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWPR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWPR token élő árfolyamát!

SWPR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWPR kapcsán? SWPR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWPR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

