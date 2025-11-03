Suzaku Token (SUZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04869775 $ 0.04869775 $ 0.04869775 24h alacsony $ 0.05155 $ 0.05155 $ 0.05155 24h magas 24h alacsony $ 0.04869775$ 0.04869775 $ 0.04869775 24h magas $ 0.05155$ 0.05155 $ 0.05155 Minden idők csúcspontja $ 0.204252$ 0.204252 $ 0.204252 Legalacsonyabb ár $ 0.04728917$ 0.04728917 $ 0.04728917 Árváltozás (1H) -1.48% Árváltozás (1D) -2.87% Árváltozás (7D) -3.65% Árváltozás (7D) -3.65%

Suzaku Token (SUZ) valós idejű ár: $0.04870045. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUZ legalacsonyabb ára $ 0.04869775, legmagasabb ára pedig $ 0.05155 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.204252, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04728917 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUZ változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -3.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Suzaku Token (SUZ) piaci információk

Piaci érték $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Forgalomban lévő készlet 28.87M 28.87M 28.87M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Suzaku Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUZ keringésben lévő tokenszáma 28.87M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.87M.