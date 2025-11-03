TőzsdeDEX+
A(z) élő Suzaku Token ár ma 0.04870045 USD. Kövesd nyomon a(z) SUZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Suzaku Token Logó

Suzaku Token Ár (SUZ)

Nem listázott

1 SUZ-USD élő ár:

$0.04878751
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Suzaku Token (SUZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:39 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04869775
24h alacsony
$ 0.05155
24h magas

$ 0.04869775
$ 0.05155
$ 0.204252
$ 0.04728917
-1.48%

-2.87%

-3.65%

-3.65%

Suzaku Token (SUZ) valós idejű ár: $0.04870045. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUZ legalacsonyabb ára $ 0.04869775, legmagasabb ára pedig $ 0.05155 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.204252, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04728917 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUZ változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -2.87% az elmúlt 24 órában, és -3.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Suzaku Token (SUZ) piaci információk

$ 1.41M
--
$ 4.87M
28.87M
100,000,000.0
A(z) Suzaku Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUZ keringésben lévő tokenszáma 28.87M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.87M.

Suzaku Token (SUZ) árelőzmények USD

A(z) Suzaku TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00144023318551164.
A(z) Suzaku Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0202704714.
A(z) Suzaku Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0282526066.
A(z) Suzaku Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00144023318551164-2.87%
30 nap$ -0.0202704714-41.62%
60 nap$ -0.0282526066-58.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Suzaku Token (SUZ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Suzaku Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Suzaku Token (SUZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Suzaku Token (SUZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Suzaku Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Suzaku Token árelőrejelzését most!

SUZ helyi valutákra

Suzaku Token (SUZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Suzaku Token (SUZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Suzaku Token (SUZ)

Mennyit ér ma a(z) Suzaku Token (SUZ)?
A(z) élő SUZ ár a(z) USD esetében 0.04870045 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUZ ára a(z) USD esetében?
A(z) SUZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04870045. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Suzaku Token piaci plafonja?
A(z) SUZ piaci plafonja $ 1.41M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUZ keringésben lévő tokenszáma 28.87M USD.
Mi volt a(z) SUZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUZ mindenkori legmagasabb ára 0.204252 USD.
Mi volt a(z) SUZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.04728917 USD.
Mekkora a(z) SUZ kereskedési volumene?
A(z) SUZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUZ ára emelkedni fog idén?
A(z) SUZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:39 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

