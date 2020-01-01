sUSDS (SUSDS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) sUSDS (SUSDS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

sUSDS (SUSDS) tokennel kapcsolatos információk sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Hivatalos webhely: https://sky.money/ Vásárolj most SUSDS tokent!

sUSDS (SUSDS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) sUSDS (SUSDS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Teljes tokenszám: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Minden idők csúcspontja: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Minden idők mélypontja: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Jelenlegi ár: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 További tudnivalók a(z) sUSDS (SUSDS) áráról

sUSDS (SUSDS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) sUSDS (SUSDS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUSDS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUSDS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUSDS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUSDS token élő árfolyamát!

