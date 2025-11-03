Sus (SUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.47% Árváltozás (1D) -5.94% Árváltozás (7D) -12.71% Árváltozás (7D) -12.71%

Sus (SUS) piaci információk

Piaci érték $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K Forgalomban lévő készlet 999.52M 999.52M 999.52M Teljes tokenszám 999,514,210.370025 999,514,210.370025 999,514,210.370025

