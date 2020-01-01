Surfing Coco (COCO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Surfing Coco (COCO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Surfing Coco (COCO) tokennel kapcsolatos információk On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. Hivatalos webhely: https://cococoin.wtf Vásárolj most COCO tokent!

Surfing Coco (COCO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Surfing Coco (COCO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.02K $ 9.02K $ 9.02K Teljes tokenszám: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M Keringésben lévő tokenszám: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.02K $ 9.02K $ 9.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.00105063 $ 0.00105063 $ 0.00105063 Minden idők mélypontja: $ 0.00000722 $ 0.00000722 $ 0.00000722 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Surfing Coco (COCO) áráról

Surfing Coco (COCO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Surfing Coco (COCO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COCO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COCO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COCO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COCO token élő árfolyamát!

COCO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COCO kapcsán? COCO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COCO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

