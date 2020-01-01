Surf (SURF) tokenomikai adatai
SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.
Surf (SURF) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Surf (SURF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Surf (SURF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Surf (SURF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SURF tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SURF token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SURF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SURF token élő árfolyamát!
