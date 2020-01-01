Surf (SURF) tokenomikai adatai

Surf (SURF) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Surf (SURF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Surf (SURF) tokennel kapcsolatos információk

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

Hivatalos webhely:
https://www.surfliquid.com/

Surf (SURF) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Surf (SURF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
Teljes tokenszám:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.102584
$ 0.102584$ 0.102584
Minden idők mélypontja:
$ 0.025609
$ 0.025609$ 0.025609
Jelenlegi ár:
$ 0.066118
$ 0.066118$ 0.066118

Surf (SURF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Surf (SURF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SURF tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SURF token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SURF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SURF token élő árfolyamát!

SURF árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SURF kapcsán? SURF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.