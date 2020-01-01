Surf (SURF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Surf (SURF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Surf (SURF) tokennel kapcsolatos információk SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting. Hivatalos webhely: https://www.surfliquid.com/ Vásárolj most SURF tokent!

Surf (SURF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Surf (SURF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.102584 $ 0.102584 $ 0.102584 Minden idők mélypontja: $ 0.025609 $ 0.025609 $ 0.025609 Jelenlegi ár: $ 0.066118 $ 0.066118 $ 0.066118 További tudnivalók a(z) Surf (SURF) áráról

Surf (SURF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Surf (SURF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SURF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SURF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SURF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SURF token élő árfolyamát!

