SuperWalk GRND (GRND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SuperWalk GRND (GRND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

SuperWalk GRND (GRND) tokennel kapcsolatos információk SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app 'Proground' for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Hivatalos webhely: https://superwalk.io

SuperWalk GRND (GRND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SuperWalk GRND (GRND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.05M $ 34.05M $ 34.05M Teljes tokenszám: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.51M $ 47.51M $ 47.51M Minden idők csúcspontja: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Minden idők mélypontja: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Jelenlegi ár: $ 0.04810545 $ 0.04810545 $ 0.04810545 További tudnivalók a(z) SuperWalk GRND (GRND) áráról

SuperWalk GRND (GRND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SuperWalk GRND (GRND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRND token élő árfolyamát!

GRND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRND kapcsán? GRND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

