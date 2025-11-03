Superseed (SUPR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.39% Árváltozás (1D) -4.31% Árváltozás (7D) -21.86% Árváltozás (7D) -21.86%

Superseed (SUPR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUPR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUPR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00355003, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUPR változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -4.31% az elmúlt 24 órában, és -21.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Superseed (SUPR) piaci információk

Piaci érték $ 859.77K$ 859.77K $ 859.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Forgalomban lévő készlet 1.49B 1.49B 1.49B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Superseed jelenlegi piaci plafonja $ 859.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUPR keringésben lévő tokenszáma 1.49B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.78M.