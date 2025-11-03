SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24h alacsony $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24h magas 24h alacsony $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 24h magas $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Minden idők csúcspontja $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Legalacsonyabb ár $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.14% Árváltozás (7D) -0.14%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) valós idejű ár: $1.042. Az elmúlt 24 órában, a(z)SSUPERUSD legalacsonyabb ára $ 1.037, legmagasabb ára pedig $ 1.049 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SSUPERUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.938938 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SSUPERUSD változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) piaci információk

Piaci érték $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Forgalomban lévő készlet 3.26M 3.26M 3.26M Teljes tokenszám 3,263,678.243555 3,263,678.243555 3,263,678.243555

A(z) SuperReturn sSuperUSD jelenlegi piaci plafonja $ 3.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SSUPERUSD keringésben lévő tokenszáma 3.26M, és a teljes tokenszám 3263678.243555. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.40M.