SuperMeme (SPR) tokennel kapcsolatos információk Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation. Hivatalos webhely: https://super.meme/ Fehér könyv: https://docs.super.meme/ Vásárolj most SPR tokent!

SuperMeme (SPR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SuperMeme (SPR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 127.77K $ 127.77K $ 127.77K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 343.46K $ 343.46K $ 343.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.02447715 $ 0.02447715 $ 0.02447715 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034346 $ 0.00034346 $ 0.00034346 További tudnivalók a(z) SuperMeme (SPR) áráról

SuperMeme (SPR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SuperMeme (SPR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPR token élő árfolyamát!

SPR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPR kapcsán? SPR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

