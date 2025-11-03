TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő SuperGrok ár ma 0.00006971 USD. Kövesd nyomon a(z) SUPERGROK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUPERGROK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SuperGrok ár ma 0.00006971 USD. Kövesd nyomon a(z) SUPERGROK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUPERGROK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SUPERGROK

SUPERGROK árinformációk

Mi a(z) SUPERGROK

SUPERGROK hivatalos webhely

SUPERGROK tokenomikai adatai

SUPERGROK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SuperGrok Logó

SuperGrok Ár (SUPERGROK)

Nem listázott

1 SUPERGROK-USD élő ár:

--
----
+0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SuperGrok (SUPERGROK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:06 (UTC+8)

SuperGrok (SUPERGROK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000686
$ 0.0000686$ 0.0000686
24h alacsony
$ 0.00007468
$ 0.00007468$ 0.00007468
24h magas

$ 0.0000686
$ 0.0000686$ 0.0000686

$ 0.00007468
$ 0.00007468$ 0.00007468

$ 0.00501917
$ 0.00501917$ 0.00501917

$ 0.00005728
$ 0.00005728$ 0.00005728

-0.10%

+0.89%

-24.55%

-24.55%

SuperGrok (SUPERGROK) valós idejű ár: $0.00006971. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUPERGROK legalacsonyabb ára $ 0.0000686, legmagasabb ára pedig $ 0.00007468 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUPERGROK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00501917, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005728 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUPERGROK változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, +0.89% az elmúlt 24 órában, és -24.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SuperGrok (SUPERGROK) piaci információk

$ 69.73K
$ 69.73K$ 69.73K

--
----

$ 69.73K
$ 69.73K$ 69.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SuperGrok jelenlegi piaci plafonja $ 69.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUPERGROK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 69.73K.

SuperGrok (SUPERGROK) árelőzmények USD

A(z) SuperGrokUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SuperGrok USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000218578.
A(z) SuperGrok USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000501774.
A(z) SuperGrok USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0008968869076679287.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.89%
30 nap$ -0.0000218578-31.35%
60 nap$ -0.0000501774-71.98%
90 nap$ -0.0008968869076679287-92.78%

Mi a(z) SuperGrok (SUPERGROK)

SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk’s influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI’s Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI “Companions.” These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token’s connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SuperGrok (SUPERGROK) Erőforrás

Hivatalos webhely

SuperGrok árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SuperGrok (SUPERGROK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SuperGrok (SUPERGROK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SuperGrok rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SuperGrok árelőrejelzését most!

SUPERGROK helyi valutákra

SuperGrok (SUPERGROK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SuperGrok (SUPERGROK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUPERGROK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SuperGrok (SUPERGROK)

Mennyit ér ma a(z) SuperGrok (SUPERGROK)?
A(z) élő SUPERGROK ár a(z) USD esetében 0.00006971 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUPERGROK ára a(z) USD esetében?
A(z) SUPERGROK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00006971. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SuperGrok piaci plafonja?
A(z) SUPERGROK piaci plafonja $ 69.73K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUPERGROK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUPERGROK keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SUPERGROK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUPERGROK mindenkori legmagasabb ára 0.00501917 USD.
Mi volt a(z) SUPERGROK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUPERGROK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005728 USD.
Mekkora a(z) SUPERGROK kereskedési volumene?
A(z) SUPERGROK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUPERGROK ára emelkedni fog idén?
A(z) SUPERGROK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUPERGROK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:40:06 (UTC+8)

SuperGrok (SUPERGROK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,908.36
$107,908.36$107,908.36

-1.99%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.55
$3,740.55$3,740.55

-2.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.61
$177.61$177.61

-3.35%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0608
$1.0608$1.0608

-15.93%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,908.36
$107,908.36$107,908.36

-1.99%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.55
$3,740.55$3,740.55

-2.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.61
$177.61$177.61

-3.35%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.13
$85.13$85.13

-3.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4388
$2.4388$2.4388

-2.44%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0333
$0.0333$0.0333

-33.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10192
$0.10192$0.10192

+23.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001887
$0.000000001887$0.000000001887

+333.79%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005451
$0.00005451$0.00005451

+48.89%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009500
$0.0009500$0.0009500

+23.87%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053604
$0.0053604$0.0053604

+27.52%