SuperGrok (SUPERGROK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000686 $ 0.0000686 $ 0.0000686 24h alacsony $ 0.00007468 $ 0.00007468 $ 0.00007468 24h magas 24h alacsony $ 0.0000686$ 0.0000686 $ 0.0000686 24h magas $ 0.00007468$ 0.00007468 $ 0.00007468 Minden idők csúcspontja $ 0.00501917$ 0.00501917 $ 0.00501917 Legalacsonyabb ár $ 0.00005728$ 0.00005728 $ 0.00005728 Árváltozás (1H) -0.10% Árváltozás (1D) +0.89% Árváltozás (7D) -24.55% Árváltozás (7D) -24.55%

SuperGrok (SUPERGROK) valós idejű ár: $0.00006971. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUPERGROK legalacsonyabb ára $ 0.0000686, legmagasabb ára pedig $ 0.00007468 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUPERGROK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00501917, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005728 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUPERGROK változása a következő volt: -0.10% az elmúlt órában, +0.89% az elmúlt 24 órában, és -24.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SuperGrok (SUPERGROK) piaci információk

Piaci érték $ 69.73K$ 69.73K $ 69.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 69.73K$ 69.73K $ 69.73K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SuperGrok jelenlegi piaci plafonja $ 69.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUPERGROK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 69.73K.