SuperFruits AI (SUPAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SuperFruits AI (SUPAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

SuperFruits AI (SUPAI) tokennel kapcsolatos információk Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Hivatalos webhely: https://www.superfruits.io

SuperFruits AI (SUPAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SuperFruits AI (SUPAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Teljes tokenszám: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.0047848 $ 0.0047848 $ 0.0047848 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SuperFruits AI (SUPAI) áráról

SuperFruits AI (SUPAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SuperFruits AI (SUPAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUPAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUPAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUPAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUPAI token élő árfolyamát!

SUPAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUPAI kapcsán? SUPAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUPAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

