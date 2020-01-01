SuperBid (SUPERBID) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SuperBid (SUPERBID) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SuperBid (SUPERBID) tokennel kapcsolatos információk SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app! Hivatalos webhely: https://www.superbid.io/ Vásárolj most SUPERBID tokent!

SuperBid (SUPERBID) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SuperBid (SUPERBID) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 105.67K $ 105.67K $ 105.67K Teljes tokenszám: $ 88.35M $ 88.35M $ 88.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.76M $ 7.76M $ 7.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Minden idők csúcspontja: $ 11.83 $ 11.83 $ 11.83 Minden idők mélypontja: $ 0.00329421 $ 0.00329421 $ 0.00329421 Jelenlegi ár: $ 0.0136147 $ 0.0136147 $ 0.0136147 További tudnivalók a(z) SuperBid (SUPERBID) áráról

SuperBid (SUPERBID) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SuperBid (SUPERBID) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUPERBID tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUPERBID token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUPERBID tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUPERBID token élő árfolyamát!

SUPERBID árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUPERBID kapcsán? SUPERBID-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUPERBID tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

