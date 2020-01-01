Super OETH (SUPEROETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Super OETH (SUPEROETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Super OETH (SUPEROETH) tokennel kapcsolatos információk Origin's expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we've designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Hivatalos webhely: https://www.originprotocol.com/super-oeth

Super OETH (SUPEROETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Super OETH (SUPEROETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 963.75M $ 963.75M $ 963.75M Teljes tokenszám: $ 224.28K $ 224.28K $ 224.28K Keringésben lévő tokenszám: $ 224.28K $ 224.28K $ 224.28K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 963.75M $ 963.75M $ 963.75M Minden idők csúcspontja: $ 4,954.12 $ 4,954.12 $ 4,954.12 Minden idők mélypontja: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Jelenlegi ár: $ 4,297.06 $ 4,297.06 $ 4,297.06 További tudnivalók a(z) Super OETH (SUPEROETH) áráról

Super OETH (SUPEROETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Super OETH (SUPEROETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUPEROETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUPEROETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUPEROETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUPEROETH token élő árfolyamát!

SUPEROETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUPEROETH kapcsán? SUPEROETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

