SUNPIG (SUNPIG) tokenomikai adatai

SUNPIG (SUNPIG) tokennel kapcsolatos információk The legendary PIG is back on TRON, and $SUNPIG is more powerful than ever! Fair-launched on SunPump with no presale, no VCs, no tax, no seed funding, and no team tokens, this project is driven entirely by its passionate community. It's not just about reaching the moon anymore—$SUNPIG is blazing a trail to the Sun and beyond. Join a movement fueled by dedication, transparency, and the unstoppable energy of its supporters! 🌞🐷🚀 Hivatalos webhely: https://www.sunpig.lol Vásárolj most SUNPIG tokent!

SUNPIG (SUNPIG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SUNPIG (SUNPIG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.60K $ 35.60K $ 35.60K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.60K $ 35.60K $ 35.60K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SUNPIG (SUNPIG) áráról

SUNPIG (SUNPIG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SUNPIG (SUNPIG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUNPIG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUNPIG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUNPIG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUNPIG token élő árfolyamát!

SUNPIG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUNPIG kapcsán? SUNPIG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUNPIG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

