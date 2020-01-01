SUNPIG (SUNPIG) tokenomikai adatai
The legendary PIG is back on TRON, and $SUNPIG is more powerful than ever! Fair-launched on SunPump with no presale, no VCs, no tax, no seed funding, and no team tokens, this project is driven entirely by its passionate community. It's not just about reaching the moon anymore—$SUNPIG is blazing a trail to the Sun and beyond. Join a movement fueled by dedication, transparency, and the unstoppable energy of its supporters! 🌞🐷🚀
SUNPIG (SUNPIG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) SUNPIG (SUNPIG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUNPIG tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SUNPIG token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SUNPIG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUNPIG token élő árfolyamát!
SUNPIG árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUNPIG kapcsán? SUNPIG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.