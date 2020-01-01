sunpepe (SUNPEPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) sunpepe (SUNPEPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

sunpepe (SUNPEPE) tokennel kapcsolatos információk 🐸 SUNPEPE - The Brightest Meme on the TRON Blockchain! ☀️ Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀 #SUNPEPE #MemeCoin #TRON #PEPE Hivatalos webhely: https://sunpepe.meme/ Vásárolj most SUNPEPE tokent!

sunpepe (SUNPEPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) sunpepe (SUNPEPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 89.74K $ 89.74K $ 89.74K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 89.74K $ 89.74K $ 89.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.0062668 $ 0.0062668 $ 0.0062668 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) sunpepe (SUNPEPE) áráról

sunpepe (SUNPEPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) sunpepe (SUNPEPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUNPEPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUNPEPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUNPEPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUNPEPE token élő árfolyamát!

SUNPEPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUNPEPE kapcsán? SUNPEPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUNPEPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

