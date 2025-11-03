sun wukong (WUKONG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.78% Árváltozás (7D) -15.74% Árváltozás (7D) -15.74%

sun wukong (WUKONG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WUKONG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WUKONG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00101444, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WUKONG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.78% az elmúlt 24 órában, és -15.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

sun wukong (WUKONG) piaci információk

Piaci érték $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Forgalomban lévő készlet 999.71M 999.71M 999.71M Teljes tokenszám 999,707,294.770162 999,707,294.770162 999,707,294.770162

A(z) sun wukong jelenlegi piaci plafonja $ 7.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WUKONG keringésben lévő tokenszáma 999.71M, és a teljes tokenszám 999707294.770162. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.37K.