Summer Point Token (SUMX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01095799 24h alacsony $ 0.01131547 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01769242 Legalacsonyabb ár $ 0.01050959 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) +0.18% Árváltozás (7D) +0.38%

Summer Point Token (SUMX) valós idejű ár: $0.01118218. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUMX legalacsonyabb ára $ 0.01095799, legmagasabb ára pedig $ 0.01131547 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUMX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01769242, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01050959 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUMX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, +0.18% az elmúlt 24 órában, és +0.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Summer Point Token (SUMX) piaci információk

Piaci érték $ 10.06M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.06M Forgalomban lévő készlet 900.00M Teljes tokenszám 900,000,000.0

A(z) Summer Point Token jelenlegi piaci plafonja $ 10.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUMX keringésben lévő tokenszáma 900.00M, és a teljes tokenszám 900000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.06M.