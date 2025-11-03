Sultanoshi (STOSHI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04005454 $ 0.04005454 $ 0.04005454 24h alacsony $ 0.04612087 $ 0.04612087 $ 0.04612087 24h magas 24h alacsony $ 0.04005454$ 0.04005454 $ 0.04005454 24h magas $ 0.04612087$ 0.04612087 $ 0.04612087 Minden idők csúcspontja $ 0.246005$ 0.246005 $ 0.246005 Legalacsonyabb ár $ 0.03507289$ 0.03507289 $ 0.03507289 Árváltozás (1H) -1.26% Árváltozás (1D) -7.00% Árváltozás (7D) -6.57% Árváltozás (7D) -6.57%

Sultanoshi (STOSHI) valós idejű ár: $0.04016036. Az elmúlt 24 órában, a(z)STOSHI legalacsonyabb ára $ 0.04005454, legmagasabb ára pedig $ 0.04612087 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STOSHI valaha volt legmagasabb ára $ 0.246005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03507289 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STOSHI változása a következő volt: -1.26% az elmúlt órában, -7.00% az elmúlt 24 órában, és -6.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sultanoshi (STOSHI) piaci információk

Piaci érték $ 298.50K$ 298.50K $ 298.50K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 298.50K$ 298.50K $ 298.50K Forgalomban lévő készlet 7.45M 7.45M 7.45M Teljes tokenszám 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

A(z) Sultanoshi jelenlegi piaci plafonja $ 298.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STOSHI keringésben lévő tokenszáma 7.45M, és a teljes tokenszám 7448762.695845. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 298.50K.