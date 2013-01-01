SUKI (SUKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SUKI (SUKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SUKI (SUKI) tokennel kapcsolatos információk In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold . Hivatalos webhely: https://sukioneth.xyz Vásárolj most SUKI tokent!

SUKI (SUKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SUKI (SUKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.02K $ 18.02K $ 18.02K Teljes tokenszám: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.02K $ 18.02K $ 18.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.00512745 $ 0.00512745 $ 0.00512745 Minden idők mélypontja: $ 0.00002548 $ 0.00002548 $ 0.00002548 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) SUKI (SUKI) áráról

SUKI (SUKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SUKI (SUKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUKI token élő árfolyamát!

SUKI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUKI kapcsán? SUKI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUKI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!