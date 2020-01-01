Suite (SUITE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Suite (SUITE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Suite (SUITE) tokennel kapcsolatos információk Suite is a crypto project built on the Sui blockchain that provides an array of trading tools for cryptocurrency enthusiasts. Suite offers tools such as sniping bots for quick transactions, portfolio management systems, DCA, limit orders, copy trading, newly deployed and migrated tokens channel, and market analytics. Holders of Suite tokens benefit from the platform's commitment to sharing a large portion of the revenue generated back with the community. This means that as Suite grows and generates more income through its trading tools and services, a significant share of that revenue is distributed back to Suite token holders. Hivatalos webhely: https://www.suite.tech/ Fehér könyv: https://docs.suite.tech/ Vásárolj most SUITE tokent!

Suite (SUITE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Suite (SUITE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 133.53K $ 133.53K $ 133.53K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 133.53K $ 133.53K $ 133.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.364851 $ 0.364851 $ 0.364851 Minden idők mélypontja: $ 0.00995876 $ 0.00995876 $ 0.00995876 Jelenlegi ár: $ 0.01335276 $ 0.01335276 $ 0.01335276 További tudnivalók a(z) Suite (SUITE) áráról

Suite (SUITE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Suite (SUITE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUITE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUITE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUITE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUITE token élő árfolyamát!

SUITE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUITE kapcsán? SUITE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUITE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

