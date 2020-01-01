suitard (STD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) suitard (STD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

suitard (STD) tokennel kapcsolatos információk Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand. Hivatalos webhely: https://www.suitard.com/ Fehér könyv: https://x.com/retardSuitizen/status/1837631772680389084 Vásárolj most STD tokent!

suitard (STD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) suitard (STD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.05K $ 34.05K $ 34.05K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.05K $ 34.05K $ 34.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.03978938 $ 0.03978938 $ 0.03978938 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034045 $ 0.00034045 $ 0.00034045 További tudnivalók a(z) suitard (STD) áráról

suitard (STD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) suitard (STD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STD token élő árfolyamát!

STD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STD kapcsán? STD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

