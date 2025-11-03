Suiswap (SSWP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -10.68% Árváltozás (7D) -36.46% Árváltozás (7D) -36.46%

Suiswap (SSWP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SSWP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SSWP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00458571, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SSWP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -10.68% az elmúlt 24 órában, és -36.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Suiswap (SSWP) piaci információk

Piaci érték $ 60.01K$ 60.01K $ 60.01K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 60.01K$ 60.01K $ 60.01K Forgalomban lévő készlet 10.00B 10.00B 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Suiswap jelenlegi piaci plafonja $ 60.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SSWP keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 60.01K.