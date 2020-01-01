Suicune (HSUI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Suicune (HSUI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Suicune (HSUI) tokennel kapcsolatos információk The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect. Hivatalos webhely: https://suicune.dog/ Vásárolj most HSUI tokent!

Suicune (HSUI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Suicune (HSUI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 958.73K $ 958.73K $ 958.73K Teljes tokenszám: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 958.73K $ 958.73K $ 958.73K Minden idők csúcspontja: $ 0.119137 $ 0.119137 $ 0.119137 Minden idők mélypontja: $ 0.0014754 $ 0.0014754 $ 0.0014754 Jelenlegi ár: $ 0.00391317 $ 0.00391317 $ 0.00391317 További tudnivalók a(z) Suicune (HSUI) áráról

Suicune (HSUI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Suicune (HSUI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HSUI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HSUI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HSUI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HSUI token élő árfolyamát!

HSUI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HSUI kapcsán? HSUI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HSUI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

