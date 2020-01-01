SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SUI TRUMP (SUITRUMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SUI TRUMP (SUITRUMP) tokennel kapcsolatos információk SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Hivatalos webhely: https://sui-trump.com/ Fehér könyv: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Vásárolj most SUITRUMP tokent!

SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SUI TRUMP (SUITRUMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.00143351 $ 0.00143351 $ 0.00143351 Minden idők mélypontja: $ 0.00001596 $ 0.00001596 $ 0.00001596 Jelenlegi ár: $ 0.00018399 $ 0.00018399 $ 0.00018399 További tudnivalók a(z) SUI TRUMP (SUITRUMP) áráról

SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUITRUMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUITRUMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUITRUMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUITRUMP token élő árfolyamát!

SUITRUMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUITRUMP kapcsán? SUITRUMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUITRUMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

