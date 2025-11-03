SUI Desci Agents (DESCI) árinformáció (USD)

SUI Desci Agents (DESCI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DESCI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DESCI valaha volt legmagasabb ára $ 0.02488851, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DESCI változása a következő volt: +1.71% az elmúlt órában, -1.70% az elmúlt 24 órában, és -39.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SUI Desci Agents (DESCI) piaci információk

A(z) SUI Desci Agents jelenlegi piaci plafonja $ 36.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DESCI keringésben lévő tokenszáma 623.85M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.99K.