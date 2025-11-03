Sui DePIN (SUIDEPIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005134 $ 0.00005134 $ 0.00005134 24h alacsony $ 0.00018186 $ 0.00018186 $ 0.00018186 24h magas 24h alacsony $ 0.00005134$ 0.00005134 $ 0.00005134 24h magas $ 0.00018186$ 0.00018186 $ 0.00018186 Minden idők csúcspontja $ 0.02374623$ 0.02374623 $ 0.02374623 Legalacsonyabb ár $ 0.00004336$ 0.00004336 $ 0.00004336 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -0.91% Árváltozás (7D) -26.08% Árváltozás (7D) -26.08%

Sui DePIN (SUIDEPIN) valós idejű ár: $0.00005134. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUIDEPIN legalacsonyabb ára $ 0.00005134, legmagasabb ára pedig $ 0.00018186 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUIDEPIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.02374623, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004336 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUIDEPIN változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -26.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sui DePIN (SUIDEPIN) piaci információk

Piaci érték $ 51.34K$ 51.34K $ 51.34K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 51.34K$ 51.34K $ 51.34K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Sui DePIN jelenlegi piaci plafonja $ 51.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUIDEPIN keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 51.34K.