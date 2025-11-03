TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Sui DePIN ár ma 0.00005134 USD. Kövesd nyomon a(z) SUIDEPIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUIDEPIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Sui DePIN ár ma 0.00005134 USD. Kövesd nyomon a(z) SUIDEPIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUIDEPIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SUIDEPIN

SUIDEPIN árinformációk

Mi a(z) SUIDEPIN

SUIDEPIN hivatalos webhely

SUIDEPIN tokenomikai adatai

SUIDEPIN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sui DePIN Logó

Sui DePIN Ár (SUIDEPIN)

Nem listázott

1 SUIDEPIN-USD élő ár:

--
----
-0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:39:32 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00005134
$ 0.00005134$ 0.00005134
24h alacsony
$ 0.00018186
$ 0.00018186$ 0.00018186
24h magas

$ 0.00005134
$ 0.00005134$ 0.00005134

$ 0.00018186
$ 0.00018186$ 0.00018186

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0.00004336
$ 0.00004336$ 0.00004336

+0.00%

-0.91%

-26.08%

-26.08%

Sui DePIN (SUIDEPIN) valós idejű ár: $0.00005134. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUIDEPIN legalacsonyabb ára $ 0.00005134, legmagasabb ára pedig $ 0.00018186 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUIDEPIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.02374623, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004336 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUIDEPIN változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -26.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sui DePIN (SUIDEPIN) piaci információk

$ 51.34K
$ 51.34K$ 51.34K

--
----

$ 51.34K
$ 51.34K$ 51.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Sui DePIN jelenlegi piaci plafonja $ 51.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUIDEPIN keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 51.34K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) árelőzmények USD

A(z) Sui DePINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Sui DePIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000445118.
A(z) Sui DePIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000021493.
A(z) Sui DePIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00010830508653560426.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.91%
30 nap$ -0.0000445118-86.70%
60 nap$ +0.0000021493+4.19%
90 nap$ -0.00010830508653560426-67.84%

Mi a(z) Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sui DePIN (SUIDEPIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Sui DePIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sui DePIN (SUIDEPIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sui DePIN (SUIDEPIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sui DePIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sui DePIN árelőrejelzését most!

SUIDEPIN helyi valutákra

Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sui DePIN (SUIDEPIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUIDEPIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sui DePIN (SUIDEPIN)

Mennyit ér ma a(z) Sui DePIN (SUIDEPIN)?
A(z) élő SUIDEPIN ár a(z) USD esetében 0.00005134 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUIDEPIN ára a(z) USD esetében?
A(z) SUIDEPIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00005134. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sui DePIN piaci plafonja?
A(z) SUIDEPIN piaci plafonja $ 51.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUIDEPIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUIDEPIN keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SUIDEPIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUIDEPIN mindenkori legmagasabb ára 0.02374623 USD.
Mi volt a(z) SUIDEPIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUIDEPIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00004336 USD.
Mekkora a(z) SUIDEPIN kereskedési volumene?
A(z) SUIDEPIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUIDEPIN ára emelkedni fog idén?
A(z) SUIDEPIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUIDEPIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:39:32 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,907.00
$107,907.00$107,907.00

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.30
$3,741.30$3,741.30

-2.90%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.75
$177.75$177.75

-3.28%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0605
$1.0605$1.0605

-15.96%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,907.00
$107,907.00$107,907.00

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.30
$3,741.30$3,741.30

-2.90%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.75
$177.75$177.75

-3.28%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.72
$84.72$84.72

-4.37%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4396
$2.4396$2.4396

-2.41%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0333
$0.0333$0.0333

-33.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10192
$0.10192$0.10192

+23.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001897
$0.000000001897$0.000000001897

+336.09%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005446
$0.00005446$0.00005446

+48.75%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010521
$0.0010521$0.0010521

+37.18%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000490
$0.000000000490$0.000000000490

+25.96%