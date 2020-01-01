Sui Chad (CHAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sui Chad (CHAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sui Chad (CHAD) tokennel kapcsolatos információk The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success. Hivatalos webhely: https://suichad.com

Sui Chad (CHAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sui Chad (CHAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.46K Teljes tokenszám: $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.46K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Sui Chad (CHAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sui Chad (CHAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

CHAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHAD kapcsán? CHAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

