A(z) élő Striker League ár ma 0.00106322 USD. Kövesd nyomon a(z) MBS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MBS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Striker League Logó

Striker League Ár (MBS)

1 MBS-USD élő ár:

$0.00106322
$0.00106322$0.00106322
+3.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Striker League (MBS) Élő árdiagram
Striker League (MBS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0010258
$ 0.0010258$ 0.0010258
24h alacsony
$ 0.0010787
$ 0.0010787$ 0.0010787
24h magas

$ 0.0010258
$ 0.0010258$ 0.0010258

$ 0.0010787
$ 0.0010787$ 0.0010787

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+3.65%

-14.94%

-14.94%

Striker League (MBS) valós idejű ár: $0.00106322. Az elmúlt 24 órában, a(z)MBS legalacsonyabb ára $ 0.0010258, legmagasabb ára pedig $ 0.0010787 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MBS valaha volt legmagasabb ára $ 2.58, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MBS változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +3.65% az elmúlt 24 órában, és -14.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Striker League (MBS) piaci információk

$ 664.98K
$ 664.98K$ 664.98K

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

625.44M
625.44M 625.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Striker League jelenlegi piaci plafonja $ 664.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MBS keringésben lévő tokenszáma 625.44M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.06M.

Striker League (MBS) árelőzmények USD

A(z) Striker LeagueUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Striker League USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004560216.
A(z) Striker League USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003222281.
A(z) Striker League USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000465303961954304.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+3.65%
30 nap$ -0.0004560216-42.89%
60 nap$ -0.0003222281-30.30%
90 nap$ -0.000465303961954304-30.44%

Mi a(z) Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Striker League (MBS) Erőforrás

Striker League árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Striker League (MBS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Striker League (MBS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Striker League rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Striker League árelőrejelzését most!

MBS helyi valutákra

Striker League (MBS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Striker League (MBS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MBS token kapcsán!

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

