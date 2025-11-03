Striker League (MBS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0010258 24h alacsony $ 0.0010787 24h magas Minden idők csúcspontja $ 2.58 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +3.65% Árváltozás (7D) -14.94%

Striker League (MBS) valós idejű ár: $0.00106322. Az elmúlt 24 órában, a(z)MBS legalacsonyabb ára $ 0.0010258, legmagasabb ára pedig $ 0.0010787 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MBS valaha volt legmagasabb ára $ 2.58, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MBS változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +3.65% az elmúlt 24 órában, és -14.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Striker League (MBS) piaci információk

Piaci érték $ 664.98K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.06M Forgalomban lévő készlet 625.44M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Striker League jelenlegi piaci plafonja $ 664.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MBS keringésben lévő tokenszáma 625.44M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.06M.