Stride Staked TIA (STTIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stride Staked TIA (STTIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stride Staked TIA (STTIA) tokennel kapcsolatos információk stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol Hivatalos webhely: https://www.stride.zone/ Vásárolj most STTIA tokent!

Stride Staked TIA (STTIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stride Staked TIA (STTIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Teljes tokenszám: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Minden idők csúcspontja: $ 20.73 $ 20.73 $ 20.73 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 További tudnivalók a(z) Stride Staked TIA (STTIA) áráról

Stride Staked TIA (STTIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stride Staked TIA (STTIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STTIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STTIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STTIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STTIA token élő árfolyamát!

STTIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STTIA kapcsán? STTIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STTIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

