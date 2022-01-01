Stride Staked Injective (STINJ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stride Staked Injective (STINJ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stride Staked Injective (STINJ) tokennel kapcsolatos információk stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.stride.zone/ Vásárolj most STINJ tokent!

Stride Staked Injective (STINJ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stride Staked Injective (STINJ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 385.79K $ 385.79K $ 385.79K Teljes tokenszám: $ 20.56K $ 20.56K $ 20.56K Keringésben lévő tokenszám: $ 20.56K $ 20.56K $ 20.56K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 385.80K $ 385.80K $ 385.80K Minden idők csúcspontja: $ 62.85 $ 62.85 $ 62.85 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 További tudnivalók a(z) Stride Staked Injective (STINJ) áráról

Stride Staked Injective (STINJ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stride Staked Injective (STINJ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STINJ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STINJ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STINJ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STINJ token élő árfolyamát!

STINJ árelőrejelzése

