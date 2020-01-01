Stride Staked Atom (STATOM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stride Staked Atom (STATOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stride Staked Atom (STATOM) tokennel kapcsolatos információk Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Hivatalos webhely: https://www.stride.zone/ Vásárolj most STATOM tokent!

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stride Staked Atom (STATOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.96M $ 15.96M $ 15.96M Teljes tokenszám: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.96M $ 15.96M $ 15.96M Minden idők csúcspontja: $ 18.7 $ 18.7 $ 18.7 Minden idők mélypontja: $ 0.02064083 $ 0.02064083 $ 0.02064083 Jelenlegi ár: $ 7.29 $ 7.29 $ 7.29 További tudnivalók a(z) Stride Staked Atom (STATOM) áráról

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stride Staked Atom (STATOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STATOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STATOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STATOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STATOM token élő árfolyamát!

STATOM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STATOM kapcsán? STATOM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STATOM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

