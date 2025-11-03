Streme (STREME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.39% Árváltozás (1D) -7.67% Árváltozás (7D) -35.42% Árváltozás (7D) -35.42%

Streme (STREME) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STREME legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STREME valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STREME változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -7.67% az elmúlt 24 órában, és -35.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Streme (STREME) piaci információk

Piaci érték $ 379.70K$ 379.70K $ 379.70K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 379.70K$ 379.70K $ 379.70K Forgalomban lévő készlet 94.68B 94.68B 94.68B Teljes tokenszám 94,675,395,737.20396 94,675,395,737.20396 94,675,395,737.20396

A(z) Streme jelenlegi piaci plafonja $ 379.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STREME keringésben lévő tokenszáma 94.68B, és a teljes tokenszám 94675395737.20396. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 379.70K.