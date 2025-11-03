TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Streme ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STREME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STREME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Streme ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STREME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STREME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STREME

STREME árinformációk

Mi a(z) STREME

STREME hivatalos webhely

STREME tokenomikai adatai

STREME árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Streme Logó

Streme Ár (STREME)

Nem listázott

1 STREME-USD élő ár:

--
----
-7.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Streme (STREME) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:39:08 (UTC+8)

Streme (STREME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-7.67%

-35.42%

-35.42%

Streme (STREME) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STREME legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STREME valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STREME változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -7.67% az elmúlt 24 órában, és -35.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Streme (STREME) piaci információk

$ 379.70K
$ 379.70K$ 379.70K

--
----

$ 379.70K
$ 379.70K$ 379.70K

94.68B
94.68B 94.68B

94,675,395,737.20396
94,675,395,737.20396 94,675,395,737.20396

A(z) Streme jelenlegi piaci plafonja $ 379.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STREME keringésben lévő tokenszáma 94.68B, és a teljes tokenszám 94675395737.20396. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 379.70K.

Streme (STREME) árelőzmények USD

A(z) StremeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Streme USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Streme USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Streme USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.67%
30 nap$ 0-27.50%
60 nap$ 0-52.42%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Streme (STREME)

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Streme (STREME) Erőforrás

Hivatalos webhely

Streme árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Streme (STREME) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Streme (STREME) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Streme rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Streme árelőrejelzését most!

STREME helyi valutákra

Streme (STREME) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Streme (STREME) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STREME token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Streme (STREME)

Mennyit ér ma a(z) Streme (STREME)?
A(z) élő STREME ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STREME ára a(z) USD esetében?
A(z) STREME jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Streme piaci plafonja?
A(z) STREME piaci plafonja $ 379.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STREME keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STREME keringésben lévő tokenszáma 94.68B USD.
Mi volt a(z) STREME mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STREME mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) STREME mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STREME mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) STREME kereskedési volumene?
A(z) STREME élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STREME ára emelkedni fog idén?
A(z) STREME a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STREME árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:39:08 (UTC+8)

Streme (STREME) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,846.02
$107,846.02$107,846.02

-2.05%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.20
$3,738.20$3,738.20

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.54
$177.54$177.54

-3.39%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0603
$1.0603$1.0603

-15.97%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,846.02
$107,846.02$107,846.02

-2.05%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.20
$3,738.20$3,738.20

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.54
$177.54$177.54

-3.39%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.56
$84.56$84.56

-4.55%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4366
$2.4366$2.4366

-2.53%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0354
$0.0354$0.0354

-29.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10174
$0.10174$0.10174

+23.15%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001897
$0.000000001897$0.000000001897

+336.09%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005446
$0.00005446$0.00005446

+48.75%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010315
$0.0010315$0.0010315

+34.50%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000490
$0.000000000490$0.000000000490

+25.96%